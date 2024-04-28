بينهم شيكابالا والسعيد.. 10 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم الأحد أمام دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير بكوماسي.

ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم أمام دريمز، من أجل التأهل للمباراة النهائية للبطولة، بعد التعادل في مباراة الذهاب بالقاهرة سلبيا دون أهداف.

10 غيابات للزمالك أمام دريمز:

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك خلال مباراة اليوم أمام دريمز الغاني 10 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

- محمود عبدالرازق شيكابالا (للإصابة)

- محمد صبحي (للإصابة)

- محمود حمدي الونش (للإصابة)

- محمد عبد الشافي (للإصابة)

- يوسف أوباما (للإصابة)

- عبد الله السعيد (لعدم فيه أفريقيا)

- ناصر ماهر (لعدم فيه أفريقيا)

- سيف جعفر (لعدم فيه أفريقيا)

- محمود علاء (لأسباب فنية)

محمد أشرف روقا (لأسباب فنية)

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