بالأرقام.. تقييم كوكا بعد فوز ألانيا سبور على إسطنبول في الدوري التركي

قاد الدولي المصري أحمد حسن كوكا، فريقه ألانيا سبور، لفوز عريض على ضيفه إسطنبول سبور، بنتيجة 6-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 بالدوري التركي.

وجاءت سداسية ألانيا سبور، عن طريق كل من: أوجوز أيدين “هدفين” 2و 90، ونيكولاس جانفير “هدفين” 8و 28، ويوري بالكوفيتش 67، وأحمد حسن كوكا في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة رفع فريق ألانيا سبور رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إسطنبول سبور عند 16 نقطة في المركز الأخير، ليتأكد هبوطه.

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أرقام أحمد حسن كوكا في مباراة ألانيا سبور ضد إسطنبول سبور:

حصل نجم منتخب مصر عى تقييم 7.4 وفقًا لشبكة سوفا سكور، خلال مشاركته 90 دقيقة.

سجل هدفًا، وجاءت نسبة الأهداف المتوقعة 0.74، تمريرة مفتاحية (1)، وتسديدات على المرمى 1، وخارج المرمى 1.

ونجح أحمد حسن كوكا، في محاولات المراوغات الناجحة (2) 6، ولمس الكرة 22، وتمريرات دقيقة (%88) 14/16.