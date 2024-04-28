الصراع مستمر.. مانشستر سيتي يفوز بثنائية على نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره نوتنجهام فورست، بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب «سيتي جراوند» مباراة الفريقين بين نوتنجهام ضد مانشستر سيتي، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.

وافتتح التسجيل لـ مانشستر سيتي جيفارديول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

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ثم في الشوط الثاني، حل هالاند بديلًا للمصاب جريليش في الدقيقة 62، ليسجل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 79 محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتصدر آرسنال برصيد 80 نقطة، وللسيتزن مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 26 في المركز الـ17.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليش، جيريمي دوكو.