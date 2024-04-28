اشتباكات بالأيدي وجدل تحكيمي خلال فوز سموحة على المقاولون في الدوري ( فيديو)

تمكن فريق سموحة، من تحقيق فوزا مثيرا على المقاولون العرب، بهدف نظيف، اليوم الأحد، على ستاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة العشرين لـ الدوري المصري.

سجل حسام حسن، هدف سموحة في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة ورفع سموحة إلى 28 نقطة في المركز السادس، وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز، فيما توقف رصيد المقاولون عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير، وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك.

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وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة، أحداث درامية بعد أن طالب طالب لاعبو المقاولون باحتساب ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، احتسب الحكم وائل فرحان، ضربة جزاء، وأهدرها اللاعب الأوغندي جوزيف أوشايا، قبل أن يتابعها محمد سالم مهاجم المقاولون في المرمى.

وألغى حكم الساحة هدف محمد سالم، بداعي دخول اللاعب في منطقة الجزاء قبل تسديد ضربة الجزاء عن طريق أوشايا.

وأثار قرار وائل فرحان،، أزمة كبيرة، حيث اشتبك الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة المدرب معتمد جمال، مع طاقم التحكيم الذي خرج في حراسة الشرطة، كما اشتبك لاعبو المقاولون مع زميلهم أوشايا بسبب إهداره ضربة الجزاء.