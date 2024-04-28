أول رد فعل من حسين لبيب بعد تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

قدم حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التهنئة للاعبي الفريق الكروي الأول، والجهاز الفني، بعد التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

وحرص حسين لبيب على النزول إلى أرضية ملعب ستاد بابا يارا الرياضي، لتهنئة لاعبي الزمالك والجهاز الفني على المجهود الكبير المبذول خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن الصعود للنهائي.

ووجه لبيب، طلبًا للاعبي الزمالك بالاستمرار على نفس المستوى وحصد لقب بطولة الكونفدرالية.

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وحجز فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز الذي حققه على حساب دريمز الغاني.

وحقق الزمالك فوزًا تاريخيًا على حساب دريمز الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلعب الفارس الأبيض في نهائي كأس الكونفدرالية، ضد الفائز من مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.