حسام حسن يعلق على تأهل الزمالك والاهلي إلى نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على تأهل فريقي الاهلي والزمالك إلى بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وخطف فريق الاهلي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نصف النهائي.

فيما تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما أطاح بنظيره دريمز الغاني في إياب نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة خارج الديار.

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وكتب حسام حسن عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «X»: “الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن يهنئان ممثلي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك على تأهلهما إلى نهائي أهم بطولتين على مستوى قارة أفريقيا”.

وتابع المدير القني لمنتخب مصر: “متمنيين لكل الأندية المصرية دوام النجاح والتوفيق لما فيه من أثر إيجابي على مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني”.

وسيخوض فريقي الزمالك والاهلي نهائي بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا في شهر مايو المقبل.