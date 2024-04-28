رسمياً.. صعود الترسانة لدوري المحترفين وهبوط مغاغة للقسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني ب، أسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن صعود فريق الترسانة إلى دوري المحترفين وهبوط فريق شباب مغاغه إلى القسم الثالث .

نتائج مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني ب :

فاز فريق الترسانة على فريق نجوم مصر بهدفين مقابل هدف تقدم نجوم مصر بهدف ايمانويل واستطاع الترسانة تسجيل هدفين .

سقط فريق مغاغة في فخ التعادل الإيجابي مع فريق الواسطى بهدف لمثله تقدم فريق مغاغه بهدف كرسبيو في الشوط الأول وتعادل الواسطى في الشوط الثاني.

فاز فريق تليفونات بني سويف على فريق المنيا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

حيث تقدم أحمد عبد الفتاح العندليب لتليفونات بني سويف في الدقيقة 31 وتعادل أحمد الاسواني للمنيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني خطف تليفونات بني سويف هدف الفوز.

سقط فريق شباب طامية في فخ التعادل الإيجابي مع فريق بني مزار بهدف لمثله حيث تقدم شباب طاميه بهدف على كامل وتعادل عبد الرحمن دودي من ركلة جزاء لبني مزار.

حصل فريق الفيوم على راحة هذا الاسبوع

ترتيب المجموعة الثانية بمجموعة الصعيد بعد الجولة الأخيرة :

1- الترسانة 42 نقطة

2- الفيوم 27 نقطة

3- المنيا 24 نقطة

4- نجوم مصر 21 نقطة

5- تليفونات بني سويف 19 نقطة

6- الواسطى16 نقطة

7 - شباب طامية 16 نقطة

8 - بني مزار 14 نقاط

9- شباب مغاغه 14 نقاط