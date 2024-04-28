الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لموقعة الأهلي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليومية ضمن برنامج الاستعداد للقاء الأهلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في قمة الجولة عشرين من مسابقة الدوري المحلي.

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المران اقيم على الملعب الرئيسي والفرعي حيث خاض مجموعة من اللاعبين تدريبات خططية منها سريع التسليم والتسلم وسبل التعامل مع الكرة تحت الضغط بينما خاضت مجموعة آخرى تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال أحمد سامح سعيا لرفع المعدلات البدنية لديهم.

المران شهد حضور على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي وعماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول.