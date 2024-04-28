أحداث مؤسفة في مباراة المقاولون وسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد ملعب الجبل الأخضر (عثمان أحمد عثمان) الذي احتضن مباراة المقاولون العرب وسموحة أحداثا مؤسفة، عقب انتهاء مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق سموحة فوزا غالياً على مضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة، توجه نحوه معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب مسرعا، وحاول الاشتباك معه لولا تدخل رجال الأمن المتواجدين داخل الملعب.

واشتبك معتمد جمال مع أحد رجال الأمن ممن حاولوا منعه من الوصول لحكم المباراة وائل فرحان.

وأثار قرار وائل فرحان إلغاء هدف المقاولون العرب الذي سجله محمد سالم من متابعة لركلة الجزاء التي سددها جوزيف أوشويا بداعي التسلل، أزمة كبيرة.

حيث اشتبك الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة المدرب معتمد جمال، مع طاقم التحكيم الذي خرج في حراسة الشرطة، كما اشتبك لاعبو المقاولون مع زميلهم أوشويا بسبب إهداره ضربة الجزاء.

سموحة يفوز على المقاولون

هدف سموحة أحرزه حسام حسن في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية وصلته من الجبهة اليمنى انفرد على إثرها بمرمى المقاولون وسددها قوية داخل المرمى.

بهذا الفوز رفع فريق سموحة رصيده إلى 28 نقطة تقدم بها ثلاث مراكز، من التاسع إلى السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق السكندري 19 مباراة، فاز في 7 وتعادل 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات.

فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 12 نقطة أبقت عليه في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 19 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل 6 لقاءات بينما تلقى الفريق الخسارة في 11 مواجهة.