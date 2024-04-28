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سموحة يهزم المقاولون العرب في مباراة مثيرة بدوري نايل

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزا هاما على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الممتاز.

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وسجل هدف الفوز الوحيد لسموحة في المباراة حسام حسن بعد كرة عرضية وصلته من الجبهة اليمنى انفرد على إثرها بمرمى المقاولون وسددها بقوة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول. 

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للذئاب بداعي التسلل،  كما أهدر المقاولون ركلة جزاء في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع.

وبهذة النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 26 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف المقاولون العرب عند المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة. 
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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