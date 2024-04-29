ميدو: لو كنت مسؤولًا في الأهلي لعرضت عبد المنعم على أخصائي نفسي

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو طريقة احتفال محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي بعد تسجيله للهدف الأول في مرمى مازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي بنتيجة 3 – 0، ليضرب موعدًا قويًا أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "احتفال عبد المنعم بهدفه في مرمى مازيمبي غير طبيعي، ولا أحد يستطيع أن يبرر موقف اللاعب ".

وأكمل: "لا أعرف ما السر في احتفال محمد عبد المنعم بالنظر إلى الشورت الخاص به، أنا لا أطالب بمعاقبته، ولكني لو كنت أعمل في النادي الأهلي كنت سأعرض عبد المنعم على أخصائي نفسي، ولابد أن يكون كل لاعب لديه تحكم في نفسه".

وتابع: "لا يمكن أن يكون تفكير محمد عبد المنعم طبيعي بالاحتفال بتلك الطريقة، ولا أعرف ما كان يدور في رأسه، فهو لاعب جيد للغاية ولكنه (شايف نفسه).

وأدرف: "عبد المنعم لاعب جيد وله مستقبل ووضع قدمه في منتخب مصر بشكل أساسي، ولكن لابد وأن يعيد تفكيره مرة أخرى".

وذكر: "كذلك مصطفى شلبي لاعب الزمالك، الذي احتفل بطريقة غير صحيحة، بعد تسجيله هدف في مرمى دريمز، وأريد أن أعرف لمن توجه تلك الرسالة؟.. ومن أقنعكم أن ما تقدموه في الملعب يجعلكم تفكرون أنكم أكبر من ذلك؟.

وماذا قدم مصطفى شلبي مع الزمالك لكي يفعل ذلك، وتفسيري هو أنه يقوم بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك التي انتقدته بشدة بعد أداء مباراة الذهاب وإصابته أكثر من مرة".