قرار عاجل من رابطة الأندية بعد تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

تمكن نادي الزمالك، من التأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما أطاح بنظيره دريمز الغاني في إياب نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة خارج الديار.

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية، تأجيل مباراتين للزمالك في منافسات الدوري المصري؛ حيث كان من المقرر أن يواجه الأبيض زد وإنبي في الجولتين الـ22 و23، من البطولة.

اقرأ أيضًا: الزمالك يسجل رقمًا مميزًا بعد فوزه على دريمز في الكونفدرالية

وكان الزمالك سيلعب ضد إنبي يوم الخميس الموافق 9 مايو المقبل، وبعدها سيلاقي زد يوم الثلاثاء الموافق 14 من الشهر نفسه.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها الزمالك لنهائي الكونفدرالية، بعدما توج اللقب في نسخة 2019.

وجاءت ثلاثية الأبيض، عن طريق كل من؛ حمزة المثلوثي، في الدقيقة 12، بصناعة أحمد سيد زيزو، وأكينيولا، الهدف الثاني في الدقيقة 27، ومصطفى شلبي، الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة 59.

ومن المقرر أن يلعب نادي الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، ذهابًا يوم نهائي يوم الأحد الموافق 12 مايو المقبل.

وستقام مباراة الذهاب بين فريقي الزمالك ونظيره المغربي يوم 19 من الشهر ذاته.