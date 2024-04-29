جماهير الزمالك تشعل أزمة بين شلبي وعبد المنعم بتصرف ساخر.. شاهد

نسبت جماهير الزمالك تصريحات ساخرة لـ مصطفى شلبي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي، من مدافع الاهلي محمد عبد المنعم، بعد الاحتفال المثير للجدل.

وكان مصطفى شلبي، قد أثار الجدل في الساعات الماضية، بعد احتفاله بطريقة غير لائقة عقب هدفه في مباراة الزمالك ضد دريمز في الكونفدرالية.

واحتفل مصطفى شلبي، بلقطة غير أخلاقية، بعدما أحرز الهدف الثالث لصالح الزمالك أمام دريمز، في نصف نهائي الكونفدرالية، حيث يأتي احتفاله الجدلي بعد واقعة محمد عبد المنعم في لقاء الاهلي ضد مازيمبي.

حقيقة سخرية شلبي من عبد المنعم

وقامت جماهير الفارس الأبيض، بفبركة منشور منسوب لـ شلبي يكشف فيه عن سبب احتفاله بطريقة ساخرة من عبد المنعم.

وكان مدافع النادي الاهلي، قد فسر سبب لقطته الجدلية أمام مازيمبي، بأنه يعاني من إصابة وخضع لأشعة بعلم من طبيب الفريق ومدير الكرة خالد بيبو.

وبالعودة إلى الحسابات الرسمية لـ مصطفى شلبي، فإنه لم يوجه أي رسالة ساخرة من عبد المنعم، أو يتطرق للحديث عن اللقطة من الأساس حتى الآن.