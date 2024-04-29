مضر يواجه الخليج .. والصفا يتحدى القارة

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في المباراة الأولى المؤجلة من الجولة العاشرة، يلعب مضر مع الخليج عند الـ4:00 مساء على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وفي التوقيت ذاته تجري المباراة الثانية المؤجلة من الجولة الـ11، بين القارة والصفا على صالة نادي الروضة بالأحساء.
ويتصدر الهدى ترتيب البطولة بـ28 نقطة، ويأتي الخليج في المركز الثاني بـ27 نقطة، والصفا ثالثا بـ25 نقطة، ومضر رابعا بـ23 نقطة، والأهلي خامسا بـ20 نقطة، والوحدة سادسا بـ17 نقطة، والنور سابعا بـ16 نقطة، والزلفي ثامنا بـ12 نقطة، ثم الترجي تاسعا بـ9 نقاط، ثم يأتي العدالة والقارة في المركزين: الـ10، والـ11 بـ6 نقاط، ثم الروضة في المركز الـ12 بـ5 نقاط.
ويتوقع أن تحظى المواجهتين بزحف جماهيري من قبل أنصار الفرق الـ4، إذ تحتل كرة اليد المرتبة الثانية في المنطقة الشرقية بعد كرة القدم.
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