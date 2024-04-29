مصطفى شلبي يثير الجدل باحتفال مشين.. والزمالك: لن نعاقبه لأنه كان مضغوطا

الشارقة - اميمة ياسر - أثار مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك، الجدل، الأحد، بعد احتفاله المشين بتسجيله هدفا لفريقه أمام فريق دريمز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الثالث، في الدقيقة 59، وأثناء احتفاله قام بخلع قميصه وذهب للجماهير وأشار بيده بحركة خارجة.

من جانبه، قال حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في غانا، في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شلبي مضغوط بقاله فترة وواخد الموضوع على أعصابه، هو احتفل بطريقته بالهدف، وكان مضغوط من قبل المباراة".

تابع: "لم نر شيئا من مصطفى شلبي يستاهل عليه عقوبات، لا عقوبات على مصطفى شلبي".

وتأهل فريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد فوزه العريض على حساب مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.