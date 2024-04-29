الزمالك يطالب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل نادي الزمالك، خطابا إلى الجهات الأمنية، طالب فيه زيادة أعداد الجماهير، والحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد إقصاء فريق دريمز الغاني، بمجموع المباراتين 3\0.

وتفام مباراة نهائي الكونفدرالية الذهاب يوم 12 مايو المقبل، والعودة على استاد القاهرة يوم 19 من نفس الشهر.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك طلب الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة، في مباراة نهائي الكونفدرالية، نظرا لصعوبة المباراة، وضرورة وجود مؤازرة جماهيرية كبرى.

وكانت الجهات الأمنية رفضت طلب الزمالك، قبل المباراة الماضية أمام دريمز بحضور السعة الكاملة، ووافقت على حضور 30 ألف مشجع فقط.

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