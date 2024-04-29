شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يقود الجبهة اليمنى للأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على إعادة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق لقيادة الجبهة اليمنى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري. وغاب عمر كمال عبد الواحد عن الظهور مع الأهلى فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد أفريقياً.

ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات عمر كمال عبد الواحد بإشراكه أساسياً فى مباراة الإسماعيلى لإراحة زميله محمد هانى الذى يعانى من الإجهاد من توالى المشاركات المحلية والأفريقية.

ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الأهلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويمتلك الأهلى 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 22.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى في رادس في 18 مايو المقبل بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في 25 مايو المقبل بالقاهرة.