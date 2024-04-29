ماذا يحتاج غزل المحلة للصعود لدورى المحترفين اليوم أمام لافيينا؟

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق غزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، مباراة نارية أمام لافيينا في الرابعة والنصف عصر اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الصعود فى دورى المحترفين المؤهل للدورى الممتاز.

ونجح فريق بتروجت فى حسم تأهله للدورى الممتاز، بعدما تصدر الترتيب بفارق كبير عن غزل المحلة صاحب الوصافة الذى يبتعد بنقطة واحدة عن الثلاثى "لافيينا ووادى دجلة وحرس الحدود" أصحاب الـ44 نقطة قبل جولتين على النهاية.

وتتنافس 4 أندية على البطاقة الثانية التى تؤهل صاحبها مباشرة إلى الدورى الممتاز بصحبة بتروجت، بينما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاث فى القسم الثالث.

ماذا يحتاج غزل المحلة لحسم التأهل؟

ويحتاج فريق غزل المحلة الفوز اليوم على فريق لافيينا وإبعاده رسميا عن التأهل المباشر للممتاز، مع انتظار هدية من بتروجت الصاعد رسميا بالفوز على وادى دجلة منافسه الآخر على التأهل، كما ينتظر هدية من طنطا لعرقلة حرس الحدود والفوز عليه.

وحال حدوث هذه النتائج، يتأهل غزل المحلة بشكل رسمي إلى الدورى الممتاز مباشرة، حيث يرفع رصيده إلى 48 نقطة ليزيد الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه وادى دجلة ولافيينا وحرس الحدود لـ4 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

مباريات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود:

راية مع بروكسى

بتروجت مع وادى دجلة

القناة مع السكة الحديد

طنطا مع حرس الحدود

غزل المحلة مع لافيينا