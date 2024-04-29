شكرا لقرائتكم خبر عن مدربون كتبوا التاريخ بالصعود بالأندية للدورى الممتاز.. صلاح الناهى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب دورى المحترفين مرحلة الصعود من النهاية، ويتبقى جولتان فقط على إسدال الستار عن الفريقين المتأهلين للدورى الممتاز، بعدما حسم بتروجت صعوده رسمياً، وتكشف الجولتان عن الفريق الصاعد الثانى بشكل مباشر، بينما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثالث.



ونجح سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، في قيادة فريقه للصعود للدورى الممتاز، ليكون الفريق الرابع الذى يصعد به للدورى الممتاز، بعدما قاد النصر مرتين للممتاز، بالإضافة إلى الداخلية وبتروجت.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز المدربين الذين كتبوا التاريخ بالصعود بالأندية للممتاز..صلاح الناهى



يعد صلاح الناهى، مدرب الكروم السابق، صاحب أكبر رقم فى الصعود بالأندية للدورى الممتاز، حيث نحج فى الصعود بالكروم 6 مرات، كما صعد بفريق غزل المحلة مرة واحدة.

حسن شحاتة

نجح حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، فى الصعود بـ4 أندية إلى الدورى الممتاز، وصعد حسن شحاتة بفريق المنيا، ثم مع الشرقية، ثم مع منتخب السويس، وأخيرا بالمقاولون العرب الذى توج معه بكأس مصر على حساب الأهلى، والسوبر المحلى على حساب الزمالك.

أيمن المزين

استطاع أيمن المزين المدير الفني الحالي لأبو قير للأسمدة، الصعود بـ4 أندية للدورى الممتاز، حيث صعد بفريق الرجاء، ثم الصعود بفريق الشرقية، ثم بفريق الأسيوطى وأخيرا صعد بطنطا.

محمد صلاح

ونجح محمد صلاح المدير الفني لفريق الزمالك السابق، بـ4 أندية، حيث صعد بفريق جولدى، ثم صعد بفريق تليفونات بنى سويف، ونجوم المستقبل وأخيرا بفريق أف سى مصر.

مجدى عبد العاطى

ويعد مجدى عبد العاطى مدرب فريق زد الحالي، من المدربين الذين قادوا أكثر من نادٍ للدورى الممتاز، حيث صعد بـ3 أندية، بدأها بفريق أسوان، ثم بفريق فاركو، وأخيرا بفريق زد والذى يحقق معه نتائج مميزة في السنة الأولى له بالدورى الممتاز.