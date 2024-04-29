شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطارد 2 مليون دولار فى ملاعب أفريقيا لحل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بغد الفوز على حساب دريمز الغانى فى نصف النهائي بنتيجة 3/0 مجموع مباراتى الذهاب والعودة. ويسعى الزمالك للتتويج باللقب الأفريقي للحصول على مكافأة الفوز بكأس الكونفدرالية والتي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" .

وتبلغ قيمة مكافأة بطل الكونفدرالية 2 مليون دولار، على أن يحصل الوصيف على مليون دولار.

ويأمل مسئولو الزمالك الفوز على نهضة بركان في نهائي البطولة، والمقرر لها يومى 12 و 19 مايو على الترتيب لمباراتى الذهاب والعودة، حتى يحصل على مكافأة البطل، ومحاولة التوصل لحل فى أزمة إيقاف القيد 3 فترات، بسبب مستحقات خالد بوطيب وكذلك مستحقات باتشيكو التي تبلغ 450 الف دولار.

وضمن الزمالك الحصول على مليون دولار بعد الصعود إلى نهائي الكونفدرالية على حساب دريمز الغانى، حيث يحصل الوصيف على مليون دولار والبطل على 2 مليون دولار.

