موعد مباريات الاهلي في شهر مايو.. مواجهات مصيرية في الدوري وصدام اللقب 12

يتأهب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، للمواجهات القوية التي تنتظره في شهر مايو المقبل، على مستوى بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الاهلي مباريات نارية في شهر مايو المقبل، حيث يسعى لتحقيق الانتصارات في الدوري المصري وحصد المزيد من النقاط من أجل حجز مقعده في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

كما يخوض المارد الأحمر مواجهة ثأرية من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي، في سباق حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه.

مباريات الاهلي في شهر مايو

ويبدأ الاهلي مباريات شهر مايو بمواجهة نظيره الإسماعيلي في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 من الشهر.

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وستنطلق أحداث مباراة القلعة الحمراء ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ثم يلتقي الاهلي بنظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري، يوم السبت 4 مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ستاد القاهرة.

ويلعب حامل لقب الدوري ثالث مبارياته في شهر مايو، ضد نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الموافق 7 في الشهر، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة، وذلك في السابعة مساءً.

ويواجه الاهلي فريق بلدية المحلة، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري، يوم السبت الموافق 11 مايو المقبل، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويغادر الاهلي إلى تونس، لخوض المواجهة الحاسمة أمام الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو.

ويعود لخوض مواجهة إياب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، يوم 25 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.