توماس توخيل: نحتاج إلى دعم الجماهير.. ونواجه الأسطورة المحيطة بشأن ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه يحتاج إلى الدعم الجماهيري في مواجهة ريال مدريد الإسباني غداً، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عندما تواجه ريال مدريد، فأنت تواجه هالة كبيرة، والأسطورة المحيطة بأسمائهم وشأنهم في القارة الأوروبية، ولكننا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في اللقاء".

وأضاف: "ريال مدريد فريق يمتلك قطع ألماس في منتصف الملعب، ولديهم القدرة على تقديم أداء قوي دفاعياً وهجومياً، فهو فريق متمرس في البطولة".

وتابع: "يجب أن تكون الأجواء رائعة ومميزة قبل مباراة الغد، ويجب أن تتواجد الجماهير بكثافة، لأننا بحاجة إلى دعم الجماهير في مثل هذه المباريات الصعبة".

واختتم توخيل تصريحاته، قائلاً: "مشاركة الثلاثي لايمر ودي ليخت وأوباميكانو ليست مؤكدة حتى الآن، وسيخضعون لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفهم، وكذلك يجب علينا انتظار موقف الثاني جمال موسيالا وليروي ساني من المشاركة".