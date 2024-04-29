شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري قبل مباراة سيراميكا وفاركو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مباراة سيراميكا وفاركو فى السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري المصري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

جدول هدافي الدوري المصري قبل مباراة اليوم

وقبل مباراة اليوم الاثنين يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل ختام الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 11 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

5- أحمد قندوسي، سيراميكا ، 5 أهداف.

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