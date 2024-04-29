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أنشيلوتي: توخيل مدرب عظيم.. والكثير لم يتوقعوا وصولي إلى هنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب ، كارلو أنشيلوتي، عن مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي .

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء بوجودنا في نصف النهائي، وبعض الأشخاص لم يتوقعوا وصولي إلى هذا الدور المتقدم، هدفنا التالي هو الفوز باللقب".

وأضاف: "نحترم فريق بايرن ميونخ الذي قدم مباراة كبيرة أمام أرسنال في ربع النهائي، ويجب الأخذ بتاريخهم في الاعتبار".

واختتم المدرب الإيطالي: "بالطبع توماس توخيل مدرب عظيم ولديه استراتيجية جيدة جدا، ولدي الكثير من المودة تجاهه".

ويلاقي ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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