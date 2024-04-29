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سيراميكا وفاركو يواصلان عروضهما السلبية في الدوري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 20 من الممتاز.

وسيطر التعادل الإيجابي على مواجهة سيراميكا وفاركو 1-1 على ملعب استاد المقاولون العرب.

سجل هدف سيراميكا، أحمد قندوسي في الدقيقة 37.

سجل هدف فاركو، شكري نجيب في الدقيقة 67.

وواصل سيراميكا عروضه السلبية في الدوري، حيث أكمل سلسلة من 5 لقاءات دون فوز، بينما هو الحال نفسه لفاركو.

وبهذا التعادل رفع كليوباترا رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل فاركو المركز 16 برصيد 13 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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