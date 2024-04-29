الصيد يحصد الدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية

ياسر رشاد - القاهرة - توجت فراشات السباحة التوقيعية بالدرع العام لبطولة الجمهورية بجدارة واستحقاق ، عقب تحقيقهن المراكز الاولى فى جميع المراحل العمرية ، والتى جاءت كالتالى :

- كأس مراحل الناشئات

- كأس المركز الاول لمرحلة 12سنة

- كأس المركز الاول لمرحلة 15 سنة

- كأس المركز الثانى امرحلة العمومى

- كأس المركز الثالث لمرحلة 18سنة

وقدر حرص على حضور ومتابعة المنافسات أعضاء مجلس إدارة النادى المهندس احمد الشاذلى والمهندس كريم متولى.

الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز المهندس شريف حبيب ، نائب رئيس الجهاز المهندس هشام الجارحى ، المدير الفنى ايرا ليمونسكا ، مدرب عام ناريمان خالد، المدربين زهرة محمد مصطفى و سارة ايوبى وكابتن نادين خالد فودة و زينة مرعى وكابتن هنا فادى و ملك شكري و امينة مصطفي ، ملك محمود المدير الإدارى ياسر توفيق.