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بالصور.. ختام البطولة الدولية للتنس الأرضى J60 بصيد الدقى

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت فعاليات البطولة الدولية للتنس الأرضى  J60 تحت 18سنة والتى استضافتها ملاعب صيد الدقى خلال الفترة من 20 – 28 ابريل. 

 

شهد ختام البطولة حضور المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادى ، و محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى ، و اسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للتنس ، و أشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة ، والمهندس وليد سامى سكرتير عام الاتحاد ، والدكتور ولاء السيد مدير البطولة.

 

وقد أسفرت نتائج البطولة عن الاتى :
- مرحلة الناشئين (فردى) :
توج اللاعب كريم مبروك (مصر)  بالمركز الاول ، فيما فاز اللاعب محمد أبو زيد (مصر) بالمركز الثانى

- مرحلة الناشئات (فردى) :
توجت اللاعبة ارينا ملاجينا (روسيا) بالمركز الاول ، وحققت اللاعبة كريستينا بلكوفة ( روسيا) المركز الثانى

- مرحلة الناشئين (زوجى) :
فاز الزوجى المصرى عمر مرسى وجواد الفقى بالمركز الاول ، فيما احرز الزوجى المصرى مروان ايهاب وسيف سميح المركز الثانى .

- مرحلة الناشئات (زوجى) :
حصد الزوجى المصرى فرح أسعد وكارينا محمد المركز الاول ، كما احرز الزوجى اللاعبة جينيار البقرى (مصر) واللاعبة جايا ميث (ايطاليا) بالمركز الثانى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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