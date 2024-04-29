خليل شمام: الأهلي لديه أفضلية صغيرة أمام الترجي.. والنهائي خارج التوقعات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خليل شمام نجم منتخب تونس والترجي السابق، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي خارج التوقعات.



وقال شمام، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "من الصعب توقع النتيجة بين الأهلي والترجي، وكلا الفريقين يعرفان بعضهما البعض".



وأضاف: "الأهلي ليس بغريب عن الترجي، وأتمنى أن يكون كلا الفريقين مستعدين، لنرى مباراة كبيرة".



وتابع: "الفريق الذي يلعب لقاء العودة على أرضه لديه أفضلية صغيرة، لكن الترجي يعرف كيف يلعب خارج أرضه، ومن سيتوج باللقب مبروك عليه، وأتمنى فوز الترجي".



وأوضح: "الأهلي سيسترجع المصابين، وسيكون بكامل قوته، وهي النقطة الإيجابية بالطبع".