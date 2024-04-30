شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكرم "رجال الكرة الطائرة" بعد الموسم التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" وجهازهم الفني والطبي والإداري، بمناسبة تحقيق موسم تاريخي بالعلامة الكاملة، بعد الفوز برباعية كأس السوبر المصري ولقب الدوري وبطولة أفريقيا والتأهل لبطولة العالم للأندية وكأس مصر.

جاء الإنجاز الذي حققه "رجال الطائرة" في موسم تاريخي، شهد الفوز في جميع المباريات بكل البطولات.

وحرص مجلس الإدارة على تكريم الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، حيث قام المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بإهدائهم عملة تذكارية تحمل شعار النادي والتقاط صورة تذكارية.