شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الدراجات: التحقيق مستمر فى واقعة بطولة الجمهورية بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات، أن الواقعة التى شهدتها بطولة الجمهورية للدراجات والتى أقيمت بالسويس الأيام الماضية، باعتداء لاعبة على الأخرى بالضرب لم تكن عن قصد أو متعمدة.

وأضاف الدكتور عزام، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد منذ وقوع الأمر وهناك جلسات استماع مستمرة مع اللاعبتين للتحقيق فى الواقعة وتحديد المخطئ، وكذلك التحرى إذا كان الأمر مقصودا أم لا.

وأشار عزام إلى أن الاتحاد حريص على مصلحة اللاعبين واللاعبات، سواء مستقبلهم العمل أو الرياضى، وحالة وجود جزاء سيكون مصحوبا بالرأفة بهم.

واختتم رئيس الاتحاد بأن رياضة الدراجات عبارة عن التعامل مع الأرض التى يسير عليها اللاعبون، وبالتالى فإن التعرض للإصابة أمر وارد ومتكرر مع اللاعبين.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو للاعبة تعتدى بالضرب على أخرى خلال منافسات بطولة الجمهورية بالسويس.