"في الركبة".. المصري البورسعيدي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه وموعد عودته للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف النادي المصري البورسعيدي تفاصيل الإصابة، التي تعرض لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشامي، خلال مباراة فريقه أمام الداخلية أمس.

وأعلن النادي المصري عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تفاصيل إصابة اللاعب: "تأكد إصابة محمد الشامي بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة".

وأضاف: "الأشعة التشخيصية التي أجراها اللاعب عصر اليوم، باستخدام الرنين المغناطيسي والموجات الصوتية التشخيصية، أثبتت إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة".

واختتم: "اللاعب سيبدأ على الفور في برنامجه التأهيلي، تحت إشراف طبيب الفريق محمود الشحات، والذي أكد أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ثلاثة أسابيع".

وخاض الشامي 22 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، رفقة فريق المصري البورسعيدي، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.