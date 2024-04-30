"بعد الرباعية التاريخية".. تكريم خاص من مجلس إدارة الأهلي لرجال الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي والجهاز الفني والطبي والإداري بالفريق، بعد الموسم التاريخي الذي حققه الفريق، وتحقيق كل الألقاب الممكنة.

وتمكن الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، من تحقيق 4 ألقاب في الموسم الحالي، بعدما توج بكأس السوبر المصري والدوري وبطولة أفريقيا وكأس مصر.

وكان الأهلي تمكن من حصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، والتي جمعت بينهما أمس على صالة العاصمة الإدارية، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بتكريم الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، من خلال تقديم خالد مرتجي أمين صندوق النادي إلى اللاعبين، عملة تذكارية تحمل شعار النادي، كنوع من أنواع التكريم.