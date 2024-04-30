"قمة أوروبية وديربي عربي".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني، نظيره ريال مدريد الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تشهد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، إقامة مباراة من العيار الثقيل، عندما يلاقي فريق الهلال نظيره اتحاد جدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين، وتنقل المباراة عبر قناة "SSC 1".