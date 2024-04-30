شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى والنبريص يزينان قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت القائمة وجود باسم مرسي وخالد النبريصي، وجاءت كالتالي:

أحمد عادل عبد المنعم - محمد فوزي - كمال السيد - محمد عمار - محمد نصر - حمدي النقاز - عبد الكريم مصطفى - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد مخلوف - محمد حسن - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - نادر فرج - خالد النبريصي - باسم مرسي - أحمد الشيخ - حمادة صلاح - إيريك تراوري.