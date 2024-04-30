شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اعتداء اللاعبة شهد على زميلتها جنى بماراثون الجمهورية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب الدراجات، أن الواقعة التي حدثت في بطولة الجمهورية للسيدات، طبيعية وتشارك فيه عدد من اللاعبات.

وتابع إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية: "من يصل إلى خط النهاية أولًا يفوز، ولكن شهد اعتدت على اللاعبة جنى في السباق".

وأضاف محمد إبراهيم: "حكم السباق قرر إقصاء اللاعبة شهد من السباق وتغريمها مبلغ 100 فرانك سويسري وهي أعلى عقوبة في السباقات، ولكن هذا لا يعني وجود تعمد ولكن حدث خطأ، ولو كان هناك تعمد تضرر كانت اعتدت عليها في وسط السباق وليس في نهايته".