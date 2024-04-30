شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مران الأهلى الأخير قبل مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تقديم موعد مران فريقه اليوم الثلاثاء حيث يتجمع الفريق الأحمر في الثالثة عصرا، على أن ينطلق المران في الرابعة عصرا، ثم تتوجه حافلة الأهلي إلى الإسكندرية للمبيت بها، استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء بالجولة الـ20 للدوري.

وشهد مران الأهلي أمس مشاركة كل اللاعبين العائدين من الإصابة، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومروان عطية وأليو ديانج، على أن يكون جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة الدراويش.

واستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لمباراته أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏