شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمى: المقاولون تضرر من عدم إعادة ركلة الجزاء بمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، على أزمة مباراة المقاولون العرب وسموحة، بعد إلغاء هدف للذئاب في المباراة بسبب دخول لاعب المقاولون قبل تنفيذ ركلة الجزاء.

وقال الشناوي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "هناك مهام لحكم الساحة وحكم الفيديو، والحكم دوره إعطاء إشارة التنفيذ ويراقب من يدخل منطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء".

وأضاف: "في لعبة ركلة جزاء المقاولون، اللاعب الذي سجل هدفا من ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى سموحة كان قد دخل المنطقة قبل تنفيذ زميله ركلة الجزاء، وركلة جزاء المقاولون وسموحة كان لا بد من إعادتها، وحكم المباراة استند على قرار الفار دون العودة للفار ومراجعتها".

وأشار إلى أن الحكم لم يتصرف بخبرة وحنكة وفقا للقانون، والمقاولون تضرر من قرار الحكم بعدم إعادة ركلة الجزاء.