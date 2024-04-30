شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يستعين بإنبي لدراسة الطلائع قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة تامر مصطفى، بالمباريات السابقة لفريق الطلائع، وآخرها مواجهة إنبي التى انتهت بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عبد الحميد بسيوني.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السلام ضمن منافسات الدوري.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في المباراة الماضية أمام نظيره الداخلية بهدف لكل فريق.

واستعاد مودرن فيوتشر خدمات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، والذي انتظم مؤخراً في التدريبات عقب عودته من أداء مناسك العمرة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.