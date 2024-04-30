شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة فى 14 قضية على النادي تستحق المساءلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على أزمة إيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات قيد؛ بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض السابق.

وقال سالم، في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "أزمة بوطيب حاجة تغيظ وتضايق ومش كورة بس.. كمان مصر كانت أولى بالدولارات اللي اتصرفت في الصفقة دي قبل نادي الزمالك".

وأضاف: "نحن في مفاوضات مع محامي اللاعب لجدولة المبلغ والفترة المقبلة سنكثف مجهوداتنا من أجل حل أزمة بوطيب، واللي حصل في 14 قضية على نادي الزمالك أخطاء إدارية فادحة كانت تستحق المساءلة".

وعن احتفال مصطفى شلبي في مباراة دريمز الغاني؟ أكد: "مصطفى كان بيجري على مدرج يتواجد به جمهور الزمالك وشيكابالا ومجلس الزمالك، والفيديو كشف أن مصطفى كان يشير إلى أن الزمالك في قلبه".