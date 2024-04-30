شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: نتعرض للظلم بسبب الأخطاء التحكيمية واتحاد الكرة يتجاهل شكوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن ناديه قدم طلبا لإعادة مباراة سموحة، وهذا حقنا لأنه حق قانوني بشهادة جميع خبراء التحكيم الذين حللوا المباراة، وهو نفس ما حدث في مباراة الأهلي والزمالك بقمة الدوري من قبل.

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "هذه المرة الخامسة التي أقدم فيها شكاوى إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب أخطاء الحكام، ولا يوجد رد على شكوانا، وإلى متى سيستمر ظلم المقاولون العرب، ومن الذي يرغب في توقيع الظلم على الذئاب؟، ونتعرض للظلم منذ بداية الموسم".

وأضاف: "نصرف مئات الملايين على فريق الكرة، وفي الآخر نتعرض للظلم ونحن في عرض الحصول على نقطة في مشوار الدوري، وهناك تقصير من التحكيم والقرارات الخاطئة تكون قاسية علينا، ولا نطالب سوى بحقنا فقط".