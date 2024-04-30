شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مصابى الأهلى من مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب لاعبو الأهلي العائدون من الإصابة من اللحاق بمباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعافى كل من: محمد الشناوي وأليو ديانج ومروان عطية وياسر إبراهيم من الإصابات، وأصبحوا جاهزين للمشاركة في المباريات، ويبقى قرار الاستعانة بهم في مباراة الإسماعيلي وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وعاد إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي في مباراة مازيمبي الأخيرة وظهر بشكل جيد، بينما يعود الرباعي الشناوي ومروان وياسر وديانج خلال المباريات القادمة.

ولكن يستمر غياب حمزة علاء عن الأهلي في المباريات القادمة؛ بسبب معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الضامة والتهاب فى عضلات البطن.

واستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لمباراته أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏