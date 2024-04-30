بعد تجدد إصابة الشناوي.. الاهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الاهلي يخطط لخطف حارس مرمى الزمالك، وذلك بعد تجدد إصابة حارس المنتخب الوطني والمارد الأحمر محمد الشناوي.

وتعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، لإصابة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي في الدوري.

حيث شهدت تدريبات النادي الاهلي، أمس الاثنين، تعرض محمد الشناوي لإصابة جديدة، بعد شكواه من ألم في عضلة السمانة، حيث خضع لأشعة سونار في النادي.

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وأشارت التقارير أن الاهلي ينووي ضم محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك.

وواصلت التقارير أن من طلب ضم محمد صبحي هو مارسبل كولر مدرب النادي الاهلي.

وأردف أن قبل تجدد إصابة اللاعب، كان الشناوي أخذ وعد بـ مغادرة النادي الاهلي للاننقال للدوري السعودي.

ويلعب الاهلي ضد الإسماعيلي، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.