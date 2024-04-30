حقيقة منع الاهلي والزمالك من المشاركة الإفريقية في الموسم القادم

كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة ما تم تداوله عن إمكانية منع الاهلي والزمالك من التواجد في البطولات الإفريقية خلال الموسم القادم.

يأتي ذلك بسبب كثرة مؤجلات الدوري المصري الممتاز، نظرًا لمشاركة بعض الأندية في البطولات الإفريقية، وهو ما تسبب في تأخير موعد انتهاء بطولة الدوري، ليتضارب مع مواعيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، في تسجيل واعتماد النتيجة النهائية للأندية المشاركة.

وأكد زاهر في تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت، أن كل ما تم تداوله عن اعتماد ترتيب الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية غير صحيح.

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وأشار إلى أنه سيتم اعتماد ترتيب الدوري المصري الممتاز، في نهاية الموسم، وليس كما يشير إليه البعض.

جدير بالذكر أن الاهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليلاقي الترجي التونسي، فضلًا عن الزمالك أيضًا الذي تأهل إلى نهائي الكونفدرالية ليواجه نهضة بركان.