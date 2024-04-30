ناصر منسي يتحدث عن.. صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية.. وسبب ابتعاده عن المشاركة أساسياً



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وجه ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لزملائه بالفريق بعد الأداء القوي أمام الذي ظهروا به أمام دريمز الغاني، والفوز بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال ناصر منسي في تصريحات عبر قناة "الحياة": "قدمنا مباراة كبيرة أمام دريمز الغاني، رغم الظروف الصعبة التي واجهت الفريق، ولكن لاعبي الزمالك رجال وأوجه لهم الشكر، على الأداء القوي الذي ظهروا به، وتحقيق الفوز على فريق دريمز".

وأضاف: "نقاتل في كل مباراة من أجل الفوز، والروح الجيدة بين اللاعبين، هي سبب الانتصارات في الفترة الأخيرة، ومشاركتي في المباريات هي أمر يخص الجهاز الفني، وانا أحترم قرار المدير الفني في هذا الشأن".

واختتم: "سنتوج ببطولة الكونفدرالية من أجل إسعاد جمهور الزمالك، الذي يعد هو الأكبر في أفريقيا".

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق دريمز الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.