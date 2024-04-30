معسكر مغلق لمنتخب الكيك بوكسينج استعدادا لبطولة البحر المتوسط بتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، عن إقامة معسكر مغلق للمنتخبات الوطنية الشباب والناشئين بداية من اليوم استعدادا لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط التي تقام في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو المقبل.

ويعسكر لاعبين منتخب الشباب والناشئين في بورسعيد ينادي الحاويات فيما يعسكر منتخب الفتيات في نادي الجلاء بمصر الجديدة وذلك بداية من اليوم الثلاثاء حتى يوم 15 مايو المقبل موعد إقامة البطولة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن قرار إقامة معسكر مغلق للمنتخب الوطني للشباب والناشئين جاء بهدف تجهيز جميع المشاركين فنيا وبدنيا على أعلى مستوى من أجل حصد المراكز الأولى خلال المنافسات التي تتسم بالقوة مع مشاركة عدد كبير من الدول في المنافسات.

وتابع أن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج يعمل على توفير كافة المتطلبات للاعبين من أجل الاستمرار على المنافسة بقوة في البطولات التي يشارك فيها الاتحاد واعتلاء منصات التتويج.

ويشارك الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في بطولة البحر المتوسط التي تقام في دولة تركيا بـ 12 لاعب ولاعبة بواقع 6 لاعبين و 6 لاعبات.