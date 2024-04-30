قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة دورتموند في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يتواجد كيليان مبابي على رأس قائمة باريس سان جيرمان الفرنسي المستدعاة لمواجهة بوروسيا دورتموند المقررة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في العاشرة من مساء غدا الأربعاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة باريس باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نافاس، تيناس ودوناروما.

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، دانيلو، هيرنانديز، مينديز، موكيلي، بيرالدو وسكرينيار.

الوسط: أوجارتي، فابيان رويز، فيتنيا، لي كانج، سولير، باركولا، إيمري ومايولو.

الهجوم: مبابي، راموس، ديمبيلي، أسينسيو، مواني.

وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب برشلونة فيما أطاح بوروسيا دورتموند بمنافسه أتلتيكو مدريد من الدور ربع النهائي.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين باريس سان جيرمان ودورتموند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان قد فازعلى نظيره الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدفين دون رد، وكان التعادل حاضرا في المواجهة الثانية.