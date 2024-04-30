أول رد فعل من الشحات بعد معاقبته في الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أول رد فعل لحسين الشحات، بعد توقيع عقوبة مالية عليه لاعتراضه على عدم المشاركة في مباراة مازيمبي الكونغولي الماضية.

وكان خالد بيبو قد أبلغ حسين الشحات بتوقيع غرامة مالية عليه بعد واقعة اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “حسين الشحات تلقى العقوبة الموقعة عليه بصدر رحب، وأبلغ مسئولي الأحمر أنه لم يقصد الاعتراض ولكنه كان متحمس للمشاركة في المباراة لمساعدة فريقه”.

وأضاف: “تم عقد جلسة خلال الساعات الماضية بين اللاعب وخالد بيبو مدير الكرة بالفريق، وأبلغه بعدم تكرار مثل هذه الأمور حتى لا يتعرض لعقوبة أكبر”.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد حسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي.