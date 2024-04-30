كولر يحسم مصير مصابي الاهلي من مباراة الإسماعيلي في الدوري

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي مصير مصابي الفريق الأحمر من المشاركة في مباراة الإسماعيلي القادمة.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وعدا عدد من لاعبي الاهلي المصابين للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، حيث أصبح مروان عطية وحسين الشحات جاهزان للمشاركة في مباراة الإسماعيلي القادمة، فيما شارك إمام عاشور في مباراة مازيمبي الماضية كبديل.

وبخصوص ياسر إبراهيم فقد تعافى من الإصابة بشكل نهائي، ولكن الجهاز الفني للأحمر بقيادة مارسيل كولر يفضل إراحته وعدم الدفع به في مباراة الإسماعيلي.

وفيما يخص محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول فقد تعرض للإصابة في السمانة، وسيبتعد عن مران الفريق لعدة أيام، ولن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 11 مباراة.