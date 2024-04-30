موعد قمة ريــال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في نصف نهائي أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستقبل ملعب أليانز آرينا، في العاشرة مساء اليوم، مباراة هامة وقوية تجمع بين بايرن ميونخ، وريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان بايرن ميونخ قد وصل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على آرسنال، بنتيجة (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في ربع النهائي.

أما ريال مدريد فقد تخطى عقبة مانشستر سيتي في ربع النهائي، بركلات الترجيح، بعدما تعادل في الذهاب (3-3)، وكذلك في الإياب (1-1).

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

حراسة المرمى

أندريه لونين

خط الدفاع فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

خط الوسط إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدرريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

حراسة المرمى

مانويل نوير

خط الدفاع إريك داير - كيميتش - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس

خط الوسط جوريتسكا - توماس مولر - بافلوفيتش

خط الهجوم ليروي ساني - هاري كين - رافايل جيريرو

القناة الناقلة

وخصصت شبكة بي إن سبورتس قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة.