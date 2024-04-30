موعد قمة الأهلي والإسماعيلي في الدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الإسماعيلي، نظيره الأهلي، في السابعة مساء غد الأربعاء، على أرضية ستاد «برج العرب» بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز .

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «حامل اللقب»، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الممتاز، وذلك برصيد 21 نقطةمن 11 مباراةبينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع

وينتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير .

خط الدفاع: على معلول – محمود متولى- رامي ربيعة- محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج- أكرم توفيق.

في الهجوم: أحمد عبدالقادر – محمود كهربا- بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

وتُنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز، عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري هذا الموسم.